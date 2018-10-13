Саудовский журналист записал свое убийство на часы и отправил видео невесте

Допрос и момент убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи записались на его часы Apple Watch, сообщает турецкая пресса.

По данным журналистов, перед посещением аравийского консульства репортер оставил телефон iPhone своей невесте, а часы перевел в режим записи. Девайсы синхронизировались, и аудиозапись допроса, пыток и убийства была передана на смартфон. Саудовские спецслужбы пытались стереть этот файл, но он уже загрузился в хранилище Apple iCloud.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, зашел в аравийское генконсульство в Стамбуле 2 октября, после чего пропал без вести. Эр-Рияд свою причастность к исчезновению журналиста отрицает.

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен разобраться в ситуации с исчезновением саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, и не исключил «сурового наказания», если окажется, что за ним стоит Эр-Рияд.