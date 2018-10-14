В «Киевтеплоэнерго» рассказали, когда киевляне увидят горячую воду

В КП «Киевтеплоэнерго» заявляют, что для возобновления горячего водоснабжения потребителям требуется около трех дней. Об этом заявил и.о. директора КП «Киевтеплоэнерго» Вячеслав Бинд, сообщает пресс-служба КГГА.
По словам Бинда, на ТЭЦ-6 в Киеве запускают в работу энергоблок № 2, а на ТЭЦ-5 — энергоблок № 3.
«Тепловые магистрали будут прогреваться со скоростью 1 градус в час. То есть нам нужно будет около трех дней, чтобы выйти на плановую температуру и восстановить горячее водоснабжение всем потребителям», — отметил он.
По состоянию на 13 октября в работу уже запущена 21 котельная, также планируется запуск энергоблока № 2 на ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5. Работу остальных котельных планируют восстановить в течение следующих нескольких дней, это позволит полностью восстановить горячее водоснабжение в городе.
Как отметил вр.и.о. директора КП «Киевтеплоэнерго», горячее водоснабжение и централизованное отопление будут подавать отдельно.
«В тех районах, где не было теплоносителя, в первую очередь восстановят горячее водоснабжение, а затем, согласно графику, включат отопление. Там, где горячая вода поставлялась бесперебойно, централизованное отопление подключат по графику», — заявил Бинд.
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