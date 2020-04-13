Киевляне перестают платить за тепло и горячую воду

Расчеты за тепло и горячую воду в Киеве снизились на 15%. Об этом сообщили в «Киевтеплоэнерго».

Там признали, что в период действия карантина «Киевтеплоэнерго», как и другие теплоснабжающие компании в Украине, столкнулось со снижением уровня расчетов за услуги. Только в марте долг киевлян за тепло и горячую воду увеличился на 250 млн грн. При этом, тенденция к снижению платежей наблюдается и в дальнейшем.

Суммарно жители Киева задолжали за коммунальные услуги всех муниципальных предприятий более 6 млрд грн. Из них почти 35% составляет задолженность за потребленные услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению — более 2 млрд грн (с учетом долгов за предыдущие периоды).