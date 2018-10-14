В самолет принца Гарри и Меган Маркл попала молнии

Молния ударила в частный самолет Falcon 7X, на борту которого находились принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел в прошлом месяце, но известно о нем стало только сейчас. Принц Гарри и Маркл направлялись на мероприятие в Амстердам. По данным издания, «по меньшей мере 30 млн вольт» прошло через фюзеляж самолета после удара молнии в носовой обтекатель. Тем не менее борт смог благополучно приземлиться в амстердамском аэропорту Схипхол.

После этого самолет в течение девяти дней находился на ремонте и проходил проверки безопасности. На фотографиях, сделанных впоследствии, было видно, что носовая часть серого самолета заменена на белую.