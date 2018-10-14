Украина готовится к войне на Азовском море

Украина готовится к отпору российской агрессии с морского направления — на Азове, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Мы готовимся к отпору российской агрессии с морского направления — на Азове. Порох надо держать готовым», — сказал он на церемонии принятия торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна в воскресенье в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Президент напомнил, что в пятницу был в Мариуполе на комплексных тактических учениях сил обороны морского побережья. Он отметил высокий уровень боеспособности в украинских Военно-Морских сил, «морской пехоты, которая входит в их состав, бронетанковых подразделений, подразделений бронированной техники, артиллерии, бомбардировщиков, истребителей, ударных вертолетов».

Порошенко рассказал о грамотных действиях экипажей кораблей и катеров ВМС, пограничников, Национальной гвардии, Воздушных сил, артиллерии и инженеров, которые «жестко встретили и уничтожили условный десант противника... и отработали на твердую 12-ть».