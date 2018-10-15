В Солсбери после инцидента с отравлением упали цены на недвижимость

Цены на жилую недвижимость в Солсбери после мартовского инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии опустились на 8,8%. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian со ссылкой на информацию компании Cashback Remortgages, проанализировавшей данные Кадастровой палаты.

По сведениям занимающейся перезалогом ипотеки недвижимости компании, средняя стоимость дома за период с мая по июль этого года снизилась с £328 тыс. ($431 тыс.) до £299 тыс. ($393 тыс.). При этом отмечается, что цены на жилье в графстве Уилтшир выросли на 1,9%. "В условиях, когда клиенты из Лондона и других графств не проявляют интерес, рынок держится на местных покупателях, а жители Солсбери не будут платить высокую цену за недвижимость. В прошлом, если вы набирали в поисковике Google "Солсбери", то там появлялась информация о соборе. Теперь же там фигурируют отравления", - приводит газета слова одного из местных риэлторов.

По версии британской стороны, 4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно- паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало. 16 марта Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль.