Коломойский после запроса из ФБР переехал жить в Израиль, - СМИ

Олигарх Игорь Коломойский перебрался на постоянное место жительства из Женевы в Израиль. Об этом «Стране» сообщили несколько человек из его окружения.

«Коломойский уже более месяца не появлялся в Швейцарии, и все деловые и частные встречи переводит в Израиль. Решение переехать и запланированное и спонтанное одновременно», — сообщает источник.

По его словам, украинский олигарх после того, как Лондонский суд в декабре прошлого года арестовал часть его имущества в рамках тяжбы по национализированному ПриватБанку, понимал, что это начало пути в длинной цепочке событий. И что рано или поздно ему придется уехать из Европы.

«Коломойский трезво осознавал серьезность своего положения и безальтернативность отъезда, но до последнего как мог оттягивал это решение. Сама мысль осесть в Израиле никогда не вызывала у него восторга. Коломойский неплохо чувствовал себя в Европе, любил отдыхать в Греции, мечтал встретить свою старость во Франции, но всегда понимал, что вынужденно осядет в Израиле, поскольку это государство, которое редко выдает евреев другим властям», — рассказывает источник.

По его словам, опасность пребывания в Женеве была связана с запросом из ФБР, который спровоцировал бизнесмен Вадим Шульман, бывший партнер Коломойского и бизнесмена Игоря Боголюбова.

Еще в 2007-м году Шульман подал иск в Лондонский суд на бывших партнеров, пытаясь доказать, что Коломойский и Боголюбов украли у него 500 млн долларов — вводили в заблуждение с начала их совместных отношений — покупки в 2000 году Южного горно-обогатительного комбината (ЮГОК, Днепропетровской области) и Днепропетровского металлургического завода (ДМЗ) им. Петровского.

«Лондонский суд не удовлетворил заявление истца и Шульман пожаловался американским властям, акцентируя на том, что Коломойский отмыл на территории США украденные деньги. А поскольку у него в Штатах много недвижимости, имущество и ферросплавный завод, американские правоохранительные органы включились и направили в Швейцарию бумагу на выдачу. И он вынужденно ретировался до момента пока официальным документам дали ход, чтобы не рисковать. Коломойский досидел до момента, пока документ не начали рассматривать. Никто до конца и не знал, будет выдача или нет, но адвокаты передали ему предупреждение, и он выехал», — рассказали «Стране».

По словам очевидцев, сейчас Коломойский обустраивает свой быт и бизнес в Израиле.

Он снял дом и помещение под офис в Герцилия (город в Израиле между Тель-Авивом и Нетанией. — Ред.). Ведет демократичный образ жизни. Как в Швейцарии ходит без охраны, и самостоятельно ездит за рулем бюджетного джипа марки Форд. Перевез часть людей из Женевы и мелких партнеров, которые в целом не в восторге от таких жизненных пертурбаций. При этом сам офис в Швейцарии Коломойский не закрывает.