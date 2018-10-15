Войти
Порошенко пообещал не создавать «государственную церковь»
позиция
Порошенко пообещал не создавать «государственную церковь»
Трамп пригрозил карами Саудовской Аравии за убийство журналиста
позиция
Трамп пригрозил карами Саудовской Аравии за убийство журналиста

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

Коломойский после запроса из ФБР переехал жить в Израиль, - СМИ

3545
Коломойский после запроса из ФБР переехал жить в Израиль, - СМИ

Олигарх Игорь Коломойский перебрался на постоянное место жительства из Женевы в Израиль. Об этом «Стране» сообщили несколько человек из его окружения.

«Коломойский уже более месяца не появлялся в Швейцарии, и все деловые и частные встречи переводит в Израиль. Решение переехать и запланированное и спонтанное одновременно», — сообщает источник.

По его словам, украинский олигарх после того, как Лондонский суд в декабре прошлого года арестовал часть его имущества в рамках тяжбы по национализированному ПриватБанку, понимал, что это начало пути в длинной цепочке событий. И что рано или поздно ему придется уехать из Европы.

«Коломойский трезво осознавал серьезность своего положения и безальтернативность отъезда, но до последнего как мог оттягивал это решение. Сама мысль осесть в Израиле никогда не вызывала у него восторга. Коломойский неплохо чувствовал себя в Европе, любил отдыхать в Греции, мечтал встретить свою старость во Франции, но всегда понимал, что вынужденно осядет в Израиле, поскольку это государство, которое редко выдает евреев другим властям», — рассказывает источник.

По его словам, опасность пребывания в Женеве была связана с запросом из ФБР, который спровоцировал бизнесмен Вадим Шульман, бывший партнер Коломойского и бизнесмена Игоря Боголюбова.

Еще в 2007-м году Шульман подал иск в Лондонский суд на бывших партнеров, пытаясь доказать, что Коломойский и Боголюбов украли у него 500 млн долларов — вводили в заблуждение с начала их совместных отношений — покупки в 2000 году Южного горно-обогатительного комбината (ЮГОК, Днепропетровской области) и Днепропетровского металлургического завода (ДМЗ) им. Петровского.

«Лондонский суд не удовлетворил заявление истца и Шульман пожаловался американским властям, акцентируя на том, что Коломойский отмыл на территории США украденные деньги. А поскольку у него в Штатах много недвижимости, имущество и ферросплавный завод, американские правоохранительные органы включились и направили в Швейцарию бумагу на выдачу. И он вынужденно ретировался до момента пока официальным документам дали ход, чтобы не рисковать. Коломойский досидел до момента, пока документ не начали рассматривать. Никто до конца и не знал, будет выдача или нет, но адвокаты передали ему предупреждение, и он выехал», — рассказали «Стране».

По словам очевидцев, сейчас Коломойский обустраивает свой быт и бизнес в Израиле.

Читайте также: В Киеве горело помещение, где планировали разместить новый канал Мураева

Он снял дом и помещение под офис в Герцилия (город в Израиле между Тель-Авивом и Нетанией. — Ред.). Ведет демократичный образ жизни. Как в Швейцарии ходит без охраны, и самостоятельно ездит за рулем бюджетного джипа марки Форд. Перевез часть людей из Женевы и мелких партнеров, которые в целом не в восторге от таких жизненных пертурбаций. При этом сам офис в Швейцарии Коломойский не закрывает.

Игорь Коломойский, Израиль
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 15 октября 2018
Воскресенье, 14 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Образование должно быть неудобным

Образование должно быть неудобным, потому что оно связано с усилиями и дискомфортом, которые необходимы, чтобы мы могли дойти от того, что имеем, к тому, чего хотить достичь. Интернет дает нам больше возможностей, чем когда-либо, и если мы будем достаточно осторожны, то сможем использовать это удобство, чтобы исследовать неудобные места, которые, как мы знаем, нам нужно изучить.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Поедут ли украинцы на заработки в Германию

Несмотря на октябрьские обещания украинского правительства по росту минимальной и средней заработной платы в 2019 году до 4,2 и 15 тыс. грн соответственно, в год выборов в 2019 году произойдет усиление оттока трудовых мигрантов из Украины. Основные факторы, которые будут заставлять украинцев ехать на заработки: слабый экономический рост и открытие для трудовых мигрантов рынков «Старой Европы», в первую очередь Германии.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О новом и старом курсах

Несложно понять позицию Vox Ukraine: они ставили перед собой предельно простую задачу - показать, что и откуда скопипастили в «Новом курсе». Что и было сделано. Пусть и в жесткой форме (но они - журналисты). Легко понять позицию авторов «Нового курса», которые бросились на защиту своего творения. Пусть и сделали это весьма неуклюже (но они – не PRщики). Но я не понимаю тех, кто предлагает обсудить содержание программы «Новый курс». Если предлагают искренне, то эти люди наивны. Почему? Есть, как минимум, три причины.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016