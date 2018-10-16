Российские власти Крыма создадут вместе с Сирией судоходную компанию

Правительство Сирии и российские «власти» Крыма договорились о создании совместной судоходной компании, сообщает государственное агентство САНА.

Делегация из Крыма прибыла в Сирию 15 сентября. По итогам «визита» должны были быть подписаны соглашения о сотрудничестве с рядом крымских предприятий, а также соглашения по поставке ржаной пшеничной муки из Крыма в Сирию.

В 2017 году товарооборот России и Сирии, по данным Федеральной таможенной службы РФ, составил $282 млн. В 2016 году он составлял $193 млн.