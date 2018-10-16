В Латвии число «неграждан» сократилось почти в два раза

Число неграждан в Латвии с 2008 года уменьшилось почти в два раза — с 20% от общего населения до 11,6% и составляет около 214 тысяч человек, говорится в принятом во вторник правительством докладе МИД Латвии.
Неграждане — это постоянные жители Латвии, которые приехали в республику в советское время. Они имеют ряд ограничений в правах, в частности не могут участвовать в выборах. Они могут получить гражданство путем натурализации — для этого необходимо сдать экзамен по латышскому языку и истории страны.
«С 2008 года были достигнуты большие успехи в сокращении числа неграждан в Латвии. МИД от лица Латвийского Государства передал в ООН доклад о выполнении Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах в период с 2008 по 2017 год. Если во время подачи изначального доклада в 2008 году число неграждан в Латвии составляло 20% от общего населения, то в 2011 году неграждан среди латвийцев было 14,3%. В конце 2017 года только 214 206 человек (11,07%) имели статус негражданина», — заявил журналистам представитель МИД после заседания правительства.
В Латвии, население которой составляет 2 миллионов человек, проживает около 40% русскоязычных.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016