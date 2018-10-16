В Латвии число «неграждан» сократилось почти в два раза

Число неграждан в Латвии с 2008 года уменьшилось почти в два раза — с 20% от общего населения до 11,6% и составляет около 214 тысяч человек, говорится в принятом во вторник правительством докладе МИД Латвии.

Неграждане — это постоянные жители Латвии, которые приехали в республику в советское время. Они имеют ряд ограничений в правах, в частности не могут участвовать в выборах. Они могут получить гражданство путем натурализации — для этого необходимо сдать экзамен по латышскому языку и истории страны.

«С 2008 года были достигнуты большие успехи в сокращении числа неграждан в Латвии. МИД от лица Латвийского Государства передал в ООН доклад о выполнении Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах в период с 2008 по 2017 год. Если во время подачи изначального доклада в 2008 году число неграждан в Латвии составляло 20% от общего населения, то в 2011 году неграждан среди латвийцев было 14,3%. В конце 2017 года только 214 206 человек (11,07%) имели статус негражданина», — заявил журналистам представитель МИД после заседания правительства.

В Латвии, население которой составляет 2 миллионов человек, проживает около 40% русскоязычных.