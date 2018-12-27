Аннексированный Крым экспортировал в Сирию около 40 тысяч тонн зерна в 2018 году

Крым в текущем году поставил в Сирию до 40 тысяч тонн зерна, сообщил «министр сельского хозяйства» Крыма Андрей Рюмшин.

«Всего в этом году из Республики Крым было экспортировано 200 тысяч тонн зерна, в Сирию — не более 40 тысяч тонн», — сказал Рюмшин российским журналистам.

По его словам, в текущем году экспорт крымского зерна значительно снизился, в том числе в регионы РФ, так как урожай зерновых был меньше из-за засухи.

«В прошлом году за пределы Крыма было экспортировано около 400 тысяч тонн зерна», — сказал российский чиновник.

При этом Рюмшин подчеркнул, что в ближайшее время готовятся новые поставки зерна в Сирию.