Аннексированный Крым экспортировал в Сирию около 40 тысяч тонн зерна в 2018 году

Крым в текущем году поставил в Сирию до 40 тысяч тонн зерна, сообщил «министр сельского хозяйства» Крыма Андрей Рюмшин.
«Всего в этом году из Республики Крым было экспортировано 200 тысяч тонн зерна, в Сирию — не более 40 тысяч тонн», — сказал Рюмшин российским журналистам.
По его словам, в текущем году экспорт крымского зерна значительно снизился, в том числе в регионы РФ, так как урожай зерновых был меньше из-за засухи.
«В прошлом году за пределы Крыма было экспортировано около 400 тысяч тонн зерна», — сказал российский чиновник.
При этом Рюмшин подчеркнул, что в ближайшее время готовятся новые поставки зерна в Сирию.
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