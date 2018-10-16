Крупные банки проигнорируют инвестфоруме в Эр-Рияде

Несколько крупных банков, включая швейцарский Credit Suisse, решили не участвовать в международной конференции по инвестициям в Саудовской Аравии на фоне ситуации с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, от Credit Suisse на форуме, который пройдет в Эр-Рияде 23-25 октября, должен был присутствовать исполнительный директор банка Тиджан Тиам. Как указывает Reuters со ссылкой на источник, причиной его отказа от участия является исчезновение Хашкаджи. Кроме того, к бойкоту конференции присоединились президенты британских банков HSBC и Standard Chartered Джон Флинт и Билл Уинтерс. Отмечается, что они не уточнили причины такого решения.

В последние дни несколько руководителей крупных компаний отказались от участия в конференции в Саудовской Аравии. В их число входят представитель корпорации Google Дайен Грин, гендиректор банка JPMorgan Chase Джейми Даймон и председатель совета директоров автомобилестроительной корпорации Ford Уильям Форд.

Между тем, ранее стало известно, что глава Минфина США Стивен Мнучин пока не планирует отменять поездку на международный форум. Однако окончательное решение, по словам главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, будет зависеть от ситуации вокруг Хашкаджи.

Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, известный своими критическими взглядами на политику Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь. 6 октября агентство Reuters сообщило, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании диппредставительства.