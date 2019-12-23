Саудовский суд приговорил пятерых человек к смертной казни за убийство журналиста Хашкаджи

Суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пять человек за убийство журналиста Джамала Хашкаджи в прошлом году.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на прокуратуру.

Хашкаджи, известный критик правительства Саудовской Аравии, был убит в консульстве королевства в турецком городе Стамбул группой саудовских агентов.

Государственный обвинитель Саудовской Аравии заявил, что трагедия было результатом «несанкционированной операции», и предал суду 11 неназванных лиц.