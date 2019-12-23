Саудовский суд приговорил пятерых человек к смертной казни за убийство журналиста Хашкаджи

Суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пять человек за убийство журналиста Джамала Хашкаджи в прошлом году.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на прокуратуру.
Хашкаджи, известный критик правительства Саудовской Аравии, был убит в консульстве королевства в турецком городе Стамбул группой саудовских агентов.
Государственный обвинитель Саудовской Аравии заявил, что трагедия было результатом «несанкционированной операции», и предал суду 11 неназванных лиц.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016