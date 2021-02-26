Войти
Лукашенко пообещал не передавать власть сыновьям
соседи
Лукашенко пообещал не передавать власть сыновьям
Зеленский назвал деоккупацию Крыма общей задачей мирового сообщества
позиция
Зеленский назвал деоккупацию Крыма общей задачей мирового сообщества

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

США объявят о причастности наследника саудовского престола к убийству Хашокджи, - СМИ

189
США объявят о причастности наследника саудовского престола к убийству Хашокджи, - СМИ

Администрация Джо Байдена готова в ближайшие часы или дни опубликовать несекретный вариант доклада об убийстве журналиста Джамаля Хашокджи в 2018 году. Об этом сообщают ведущие мировые медиа, включая The Times, Financial Times, The Washington Post и др. Признаком приближающейся публикации наблюдатели сочли состоявшийся в четверг телефонный разговор президента США с королем Саудовской Аравии.

По информации СМИ, в докладе говорится о том, что наследный принц Мухаммед бен Сальман заранее знал о готовящемся убийстве и дал согласие на его осуществление. Это мнение американского разведсообщества было известно и ранее, однако с публикацией доклада оно получит новый статус.

Публикацией доклада, считают эксперты, администрация Джо Байдена хочет продемонстрировать кардинальную смену подхода к истории с убийством саудовского журналиста, работавшего на The Washington Post. Как утверждается, прежняя администрация старалась не замечать проблему — частично из-за особых дружественных отношений зятя Дональда Трампа с наследником саудовского престола, частично из-за той роли, которую администрация возлагала на Саудовскую Аравию и принца Мухаммеда в своих усилиях по установлению отношений между Израилем и консервативными монархиями Персидского залива, частично из-за того, что королевство было и остается одним из важнейших рынков для американских оборонных компаний.

Читайте также: Байден заявил, что США никогда не признают оккупацию Крыма

Публикация, кроме того, является выполнением прямого обещания Джо Байдена, сделанного им во время предвыборной кампании. Тогда он называл Саудовскую Аравию государством-парией, которое следует поставить на место.

Хашокджи, известный критик наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, был убит в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Саудовская Аравия отрицала вину своих граждан в убийстве. Но изменила свою позицию, когда стало известно, что момент убийства был записан прослушивающими устройствами.

Саудовская Аравия, Джамаль Хашукджи, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 26 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Юко Мунаката
Юко Мунаката
профессор психологии в Университете Колорадо в Боулдере

Эффект бабочки: могут ли родители повлиять на будущее своих детей?

Стопки книг для родителей обещают научить принимать трудные решения, с которыми мы сталкиваемся каждый день, и помочь добиться наилучших результатов. Независимо от стиля воспитания, в этих книгах содержится одно неизменное послание: если ваш ребенок не добивается успеха, значит, вы делаете что-то не так. Но оказывается пытаться предсказать, каким вырастет ребенок, на основе решений его родителей - это все равно что пытаться предсказать ураган по взмаху крыльев бабочки.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Если власть ведет себя как гопники из подворотни, народ и будет относиться к ним как к гопникам

Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты - без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ – и красота! Юридическая сторона вопроса – по боку. Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону – значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих».
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

«Зеленые» герои вчерашних дней

Власть ведет себя «по беспределу»? Не стоит приходить в ужас. Например, я люблю гулять по киевским кладбищам – по тем аллеям, где похоронены «братки». Напомню, что в 90-е годы эти персонажи, сделавшие «жизнь по беспределу» правилом, считали себя бессмертными. Намек понятен?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016