Жена Гриценко, помимо своих мужей, масштабными личностями считает Пинчука и Левочкина

Жена лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, главный редактор газеты «Зеркало недели» Юлия Мостовая назвала масштабных людей, которые представляют или представляли политическую элиту в Украине, сообщают СМИ.
В списке имени Мостовой оказались двое ее мужей — Александр Разумков и Анатолий Гриценко. Напомним, Мостовая официально сошлась с Гриценко после смерти Разумкова. Пара обвенчалась в храме Московского патриархата.
Помимо мужей, грандиозными личностями она считает также олигархов Сергея Левочкина (экс-глава АП Януковича) и Виктора Пинчука — традиционных спонсоров избирательных кампаний Гриценко.
Также Мостовая поведала, что часто общается с Президентом Порошенко и считает его своим личным информатором.
«Самая высокая должность моего информатора — президент Украины», — подчеркнула она.
Напомним, в августе ее муж Гриценко был замечен в АП Порошенко, где о чем-то беседовал всю ночь. Политологи подозревают, что двое будущих кандидатов в Президенты составляли общую техническую карту продвижения Порошенко во второй тур.
Также известно, что Гриценко 7 октября, в день рождения Президента РФ должен был посетить Москву. Как отмечает сам Гриценко, сейчас он ведет переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе с «адекватными людьми в окружении Путина».
Ранее сообщалось и то, что к финансированию избирательной кампании Гриценко причастен Сбербанк России, а возбужденное дело СК России — дополнительный пиар-бонус для кандидата.
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