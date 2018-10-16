Жена Гриценко, помимо своих мужей, масштабными личностями считает Пинчука и Левочкина

Жена лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, главный редактор газеты «Зеркало недели» Юлия Мостовая назвала масштабных людей, которые представляют или представляли политическую элиту в Украине, сообщают СМИ.

В списке имени Мостовой оказались двое ее мужей — Александр Разумков и Анатолий Гриценко. Напомним, Мостовая официально сошлась с Гриценко после смерти Разумкова. Пара обвенчалась в храме Московского патриархата.

Помимо мужей, грандиозными личностями она считает также олигархов Сергея Левочкина (экс-глава АП Януковича) и Виктора Пинчука — традиционных спонсоров избирательных кампаний Гриценко.

Также Мостовая поведала, что часто общается с Президентом Порошенко и считает его своим личным информатором.

«Самая высокая должность моего информатора — президент Украины», — подчеркнула она.

Напомним, в августе ее муж Гриценко был замечен в АП Порошенко, где о чем-то беседовал всю ночь. Политологи подозревают, что двое будущих кандидатов в Президенты составляли общую техническую карту продвижения Порошенко во второй тур.

Также известно, что Гриценко 7 октября, в день рождения Президента РФ должен был посетить Москву. Как отмечает сам Гриценко, сейчас он ведет переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе с «адекватными людьми в окружении Путина».

Ранее сообщалось и то, что к финансированию избирательной кампании Гриценко причастен Сбербанк России, а возбужденное дело СК России — дополнительный пиар-бонус для кандидата.