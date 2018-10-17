The Wall Street Journal написала о положительном влиянии санкций США на экономику России

Американские санкции непреднамеренно привели к подъему в российской экономике, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, комбинация, повлиявшая на улучшение экономической ситуации, состоит в высоких ценах на нефть и ослаблении рубля. Как пишет газета, с середины августа нефть подорожала почти на 14%, в основном благодаря санкциям Вашингтона против Тегерана. При этом рубль подешевел на 17% с апреля, когда США ввели очередные ограничения против России. В течение месяцев российская экономика получала выгоду от растущей нефти и слабеющего рубля до падения цены сырья в последние дни, отмечает издание.

«России намного лучше с высокими ценами на нефть и слабым рублем, поскольку с точки зрения бюджетной перспективы это вдвойне позитивно», — пояснил изданию эксперт инвестиционной компании Aberdeen Standard Investments Виктор Сабо.