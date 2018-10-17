Негативное сальдо внешней торговли – 5 миллиардов долларов

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-августе 2018 года увеличилось на 45,7% по сравнению с январем-августом 2017 года и составило 5,0041 миллиарда долларов.
Об этом со ссылкой на Государственную службу статистики сообщает «Интерфакс-Украина».
Согласно ее данным, в августе негативное сальдо составило 940 млн долларов, тогда как в июле — 1,406 млрд долларов, июне — 602,7 млн долларов, мае — 632 млн долларов, апреле — 221,6 млн долларов, марте — 460 млн долларов, феврале — 457 млн долларов, январе — 284,1 млн долларов.
В январе-августе 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 12,4%, составив 30,911 млрд долларов, импорт — на 16,1% до 35,915 млрд долларов.
В августе 2018 года по сравнению с минувшим месяцем сезонно скорректированные объемы экспорта выросли на 4,7%, импорта уменьшились на 4,4%.
Сезонно скорректированное негативное сальдо внешней торговли в августе 2018 года составило 818,7 млн долларов, отрицательные показатели были также зафиксированы в июле — 1,214 млрд долларов , июне — 894,2 млн долларов, мае — 946,5 млн долларов, апреле — 570,8 млн долларов, в марте — 508,2 млн долларов, в феврале — 411,8 млн долларов, и январе- 580,5 млн долларов.
Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 0,86% (в январе-августе 2017 года — 0,89%).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016