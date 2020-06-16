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У Украины улучшилось сальдо внешней торговли

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У Украины улучшилось сальдо внешней торговли

За январь-апрель 2020 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 674,5 миллиона долларов, что в 3,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

«В январе-апреле 2020 года экспорт товаров составил 16 085,6 млн долл. США, или 98,3% по сравнению с январем-апрелем 2019 года, импорт — 16 760,1 млн долл., или 90,7%. Отрицательное сальдо составило 674,5 млн долл. (в январе-апреле 2019 года отрицательное — 2 123,7 млн долл.)» — говорится в сообщении.

Внешнеторговые операции в январе-апреле 2020 года проводились с партнерами из 215 стран мира.

Больше всего товаров за указанный период Украина экспортировала в Китай (почти на 1,79 млрд долларов, на 95,0% больше, чем за январь-апрель 2019 года), Польшу (на 1,04 млрд долларов, на 6,5% меньше) и Российскую Федерацию (на 889,2 млн долларов, на 13,9% меньше).

Больше всего в январе-апреле 2020 года Украина продала на внешних рынках зерновых (на 3,47 млрд долларов, на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года), черных металлов (на 2,69 млрд долларов, на 15 4% меньше), жиров и масел животного или растительного происхождения (на 1,99 млрд долларов, на 25,1% больше).

Больше всего товаров за четыре месяца 2020 года Украина импортировала из Китая (на 2,40 млрд долларов, на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), Германии (на 1 млрд долларов, на 1,2% меньше) и Российской Федерации (на 1,56 млрд долларов, на 37,8% меньше).

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Основными товарными позициями украинского импорта за январь-апрель 2020 года были машины, оборудование и механизмы (на 3,19 млрд долларов, на 10,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки ( на 2,81 млрд долларов, на 21,5% меньше), продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (на 2,61 млрд долларов, на 4,7% меньше).

Напоминаем, что в 2019 году экспорт товаров из Украины составил 50,06 млрд долларов (на 5,8% больше, чем в 2018 году), импорт — 60,78 млрд долларов (на 6,3% больше).

торговля, импорт, экспорт, сальдо
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