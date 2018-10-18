Разведка США склоняется к тому, что саудовский принц причастен к смерти журналиста

Спецслужбы США получают все больше доказательств того, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд причастен к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в газете The New York Times.

По словам источников издания из числа американских и европейских официальных лиц, "разведывательные службы США пока не получили прямых улик причастности принца", однако они собирают "все больше косвенных улик". В числе последних перехваченные сообщения, из которых якобы следует, что саудовские официальные лица обсуждали план задержания Хашкаджи, а также присутствие людей из охраны принца среди тех, кого подозревают в причастности к исчезновению журналиста.

Американская сторона, как отмечается в материале, "пока не смогла сделать вывод относительно того, отдал ли принц Мухаммед прямой приказ об убийстве Хашкаджи или он намеревался захватить его и доставить обратно в Саудовскую Аравию". "Официальные лица также сказали, что в свете наличия у принца полного контроля над службами безопасности крайне маловероятно, что операция могла быть проведена без его ведома", - говорится в статье. Выводы разведки, как ожидается, вскоре будут представлены президенту США Дональду Трампу.

По сведениям издания, визит госсекретаря Майкла Помпео в Эр-Рияд не позволил "найти быстрого разрешения кризиса дипломатическим путем". Во время его встречи с наследным принцем "не было громких угроз или ультиматумов". Принц отрицал какую-либо причастность к исчезновению Хашкаджи. Помпео попросил саудовскую сторону "завершить расследование быстро и обеспечить его прозрачность". Шеф американской дипломатии также якобы сказал принцу, что "если он не знает, был ли убит Хашкаджи, ему придется взять ответственность на себя, чтобы королевство избежало последствий в виде международных ответных мер".

В материале также говорится, что Помпео не слышал аудиозапись, которая якобы свидетельствует о том, что Хашкаджи был убит и перед этим был подвергнут пыткам. О наличии записи сообщил ранее ряд СМИ. Издание отмечает, что некоторые американские законодатели запрашивали материалы разведки США относительно исчезновения журналиста, однако администрация отказала им.

Напоним, что саудовский журналист, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь. Согласно данным турецких СМИ, цитирующих должностных лиц своей страны, в том числе приближенных к президенту, Хашкаджи был убит в здании дипмиссии.