Войти
Гройсман поддержал многострадальный законопроект «О публичных закупках»
позиция
Гройсман поддержал многострадальный законопроект «О публичных закупках»
Венгрия продолжит блокировать заседания Украина-НАТО
дружба народов
Венгрия продолжит блокировать заседания Украина-НАТО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Разведка США склоняется к тому, что саудовский принц причастен к смерти журналиста

370
Разведка США склоняется к тому, что саудовский принц причастен к смерти журналиста

Спецслужбы США получают все больше доказательств того, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд причастен к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в газете The New York Times.

По словам источников издания из числа американских и европейских официальных лиц, "разведывательные службы США пока не получили прямых улик причастности принца", однако они собирают "все больше косвенных улик". В числе последних перехваченные сообщения, из которых якобы следует, что саудовские официальные лица обсуждали план задержания Хашкаджи, а также присутствие людей из охраны принца среди тех, кого подозревают в причастности к исчезновению журналиста.

Американская сторона, как отмечается в материале, "пока не смогла сделать вывод относительно того, отдал ли принц Мухаммед прямой приказ об убийстве Хашкаджи или он намеревался захватить его и доставить обратно в Саудовскую Аравию". "Официальные лица также сказали, что в свете наличия у принца полного контроля над службами безопасности крайне маловероятно, что операция могла быть проведена без его ведома", - говорится в статье. Выводы разведки, как ожидается, вскоре будут представлены президенту США Дональду Трампу.

По сведениям издания, визит госсекретаря Майкла Помпео в Эр-Рияд не позволил "найти быстрого разрешения кризиса дипломатическим путем". Во время его встречи с наследным принцем "не было громких угроз или ультиматумов". Принц отрицал какую-либо причастность к исчезновению Хашкаджи. Помпео попросил саудовскую сторону "завершить расследование быстро и обеспечить его прозрачность". Шеф американской дипломатии также якобы сказал принцу, что "если он не знает, был ли убит Хашкаджи, ему придется взять ответственность на себя, чтобы королевство избежало последствий в виде международных ответных мер".

В материале также говорится, что Помпео не слышал аудиозапись, которая якобы свидетельствует о том, что Хашкаджи был убит и перед этим был подвергнут пыткам. О наличии записи сообщил ранее ряд СМИ. Издание отмечает, что некоторые американские законодатели запрашивали материалы разведки США относительно исчезновения журналиста, однако администрация отказала им.

Читайте также: Украина ищет деньги на совместный с Россией завод ядерного топлива

Напоним, что саудовский журналист, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь. Согласно данным турецких СМИ, цитирующих должностных лиц своей страны, в том числе приближенных к президенту, Хашкаджи был убит в здании дипмиссии.

Саудовская Аравия, Джамаль Хашукджи
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 18 октября 2018
Среда, 17 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Роберт Райх
Роберт Райх
министр труда в администрации Клинтона

Вся правда об «экономике Трампа»

Существует миф о том, что Трамп стоит во главе сильной экономики. Неужели? Если вы посмотрите на уровень жизни большинства американцев, вы увидите совершенно иную картину, пишет профессор Роберт Рейх в «Ньюсуик». Экономический рост есть, но на жизни простых граждан он никак не сказывается. Вернее, жить они стали даже хуже, чем прежде. А президент лишь усугубляет проблемы.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Про перспективы валютного рынка

Сезонное ослабление гривны в 2018 году сместилось с типичного периода «сентябрь-октябрь» на «июль-сентябрь» и его потенциал, вероятно, исчерпан. При этом действие факторов, способных положительно и отрицательно повлиять на курс гривны до конца текущего года, в целом будет взаимно компенсировано. А, если удастся получить транш кредита МВФ, избежать экспансии государственных расходов в декабре, а также при отсутствии потрясений на мировых финансовых и энергетических рынках, в следующий год мы можем войти со стабильной ситуацией на валютном рынке.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

ОВГЗ вместо депозита? Не все так просто

Украинский Минфин на протяжении уже примерно месяца радостно сообщает о готовности продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) через мобильные приложения одного из госбанков. В социальных сетях появилась даже инфографика о том, какие полезные ОВГЗ для населения и насколько они хороши в сравнении с банковскими депозитами. Однако на практике все не так просто. Более того, ситуация с ОВГЗ для населения настолько неоднозначна, что если бы в Украине уже работал финансовый омбудсмен, то он наверняка бы открыл расследование по этому проекту и обязал бы Минфин корректнее подавать информацию населению об ОВГЗ как об инструменте сохранения средств.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016