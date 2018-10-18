В Ровенской области копатели янтаря побили машины полиции

В Ровенской области около 200 неизвестных в балаклавах и с палками побили 3 автомобиля полиции, которая патрулировала район на предмет незаконной добычи янтаря. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

По ее информации, это произошло в четверг около 7 часов утра в селе Кухотская Воля Заречненского района.

«Злоумышленники в балаклавах и с палками в руках заблокировали проезд автомобиля, дергали за форменную одежду, бросали камни, повредили три служебных автомобиля», — рассказывают правоохранители.

По их словам, полиции удалось прекратить конфликт без пострадавших с обеих сторон.

«Для координации действий, урегулирования конфликта и недопущения его повторения на место происшествия выехал заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Руслан Стрельбицкий», — отметили в полиции.

По факту сопротивления работникам полиции открыли уголовное производство по статье 342 УК.

«Полицейские устанавливают все обстоятельства уголовного преступления и лиц, причастных к его совершению», — добавили в пресс-службе.