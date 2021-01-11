В Ровенской области в 2020 году изъяли около 3 тонн янтаря

Сотрудники подразделений Национальной полиции Ровенской области под руководством прокуроров изъяли около 3 тонн янтаря в течение 2020 года.
«В ходе досудебного расследования в уголовном производстве о преступлениях указанной категории изъято 2 797 кг янтаря-сырца, 26 транспортных средств и 86 мотопомп», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры в понедельник.
По ее данным, в 2020 году открыто 335 производств по факту незаконной добычи, сбыта, приобретения, передачи, пересылки, перевозки, переработки янтаря. В суды направлен 41 обвинительный акт по уголовным производствам по факту незаконной добычи, сбыта, приобретения, передачи, пересылки, перевозки, переработки янтаря.
Местные суды Ровенской области рассмотрели 33 уголовных производства данной категории. Во всех указанных производствах вынесены приговоры и назначены наказания в пределах УК Украины.
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