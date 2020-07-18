В Ровенской области через онлайн-аукцион продали два участка для добычи янтаря

Два участка в 10 га в Сарненском районе Ровенской области с правом добычи янтаря продали через онлайн-аукцион за более 100 млн грн, сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

«Сегодня состоялись первые аукционы на получение специальных разрешений на пользование недрами. Напомню, два участка в 10 га в Алексеевке Сарненского района выставили на сайте „Прозоро“ еще в июне. А уже 17 июля состоялось онлайн торги. Результат — преувеличил все наши надежды», — написал глава ОГА на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

Коваль подчеркнул, что стартовая цена первого участка была 319,6 тыс. грн и во время аукциона выросла почти в 40 раз и составила 12,63 млн грн.

«Второй участок стартовал с 333,2 тыс. грн, а купили его за 29 млн грн, что в 90 раз больше», — написал глава ОГА.

Он отметил, что всего участие в первом аукционе приняли 4 фирмы, а во втором — 6.

Победители получили специальные разрешения на 5 лет. Они дают право проводить геологическое изучение и дальнейшую добычу янтаря на указанных участках.