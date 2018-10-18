На Facebook подали в суд за завышение показателей просмотра видео на 150-900%

В США маркетинговые агентства подготовили коллективный иск против Facebook из-за завышения показателей просмотра видео. Об этом сообщает The Verge.

Истцы после анализа 80 тысяч внутренних документов Facebook утверждают, что компания завышала показатели просмотра видео на 150-900%.

Наибольшую соцсеть мира обвиняют в нечестном ведении бизнеса и мошенничестве. Истцы утверждают, что агентства переплачивали за рекламу, а медиакомпании были введены в заблуждение, переоценивая потенциал видео в Facebook.

Отмечается, что подозрения относительно завышенных показателей возникли еще в 2015 году. Тогда Facebook признала ошибку на 60-80%.

В компании объяснили это тем, что вместо количества пользователей система учитывала количество просмотров, продолжавшихся более трех секунд.

В иске говорится, что масштаб погрешности был значительно больше, и Facebook обнаружила это еще в январе 2015 года, но скрывала.

В комментарии для The Wall Street Journal представитель Facebook отклонил обвинения.

«Предположение, что мы каким-либо образом пытались скрыть эту проблему от наших партнеров, являются ложными. Мы рассказали нашим клиентам об ошибке, когда мы ее обнаружили, — и обновили наш справочный центр, чтобы объяснить проблему», — заявили в Facebook.

В то же время, соцсеть согласилась пройти аудит организации Media Rating Council, которая занимается исследованиями в области медиа.

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