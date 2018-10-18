В Украине выросли аптечные продажи

Аптечные продажи в Украине по итогам января-сентября 2018 года в денежном выражении выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 61,788 млрд грн.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в компании «Бизнес Кредит», в натуральном выражении продажи за указанный период возросли всего на 1% — до 1,124 млн упаковок, при этом средневзвешенная цена увеличилась на 28% — до 55 грн за ед. товара.

По данным компании, розничные продажи лекарственных средств за январь-сентябрь в денежном выражении выросли на 32% — до 50,805 млрд грн, в натуральном — на 10%, до 754,352 млн упаковок. Средневзвешенная цена лекарственных средств по итогам девяти месяцев 2018 года составила 67,4 грн за единицу товара.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2018 года аптечные продажи в Украине в денежном выражении выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 43,011 млрд грн., продажи в натуральном выражении — на 5%, до 780,737 млн упаковок.

По итогам 2017 года аптечные продажи всех категорий товаров в денежном выражении возросли на 19% по сравнению с 2016 годом — до 68,271 млрд грн, в натуральном — на 12%, до 1,513 млрд упаковок.