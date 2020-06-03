Крупные аптечные сети в течение ближайших лет консолидируют до 70% рынка

Десять крупнейших аптечных сети консолидируют до 70% розничного рынка лекарственных средств в течение ближайших лет, прогнозирует гендиректор фармкомании «Тева Украина» Дмитрий Спицин.
«Аптечный канал достаточно быстро и агрессивно консолидируется. Сейчас 10 крупнейших сетей занимают около 55% рынка. Я думаю, что еще через несколько лет эта доля вырастет до 70%. Кризисы ускоряют процессы поглощения», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Спицин также прогнозирует, что на фармрынке вызванный карантином из-за COVID-19 кризис «ускорит процесс слияний и поглощений, который и до этого шел, и ускорит процессы концентрации и консолидации в дистрибуционном канале».
«Это тоже достаточно ожидаемо, потому что кто был богат, тот стал богаче во время кризиса. Крупные компании будут продолжать процессы поглощений», — сказал он.
По словам Спицына, в настоящее время «дистрибуционный рынок и так уже достаточно сильно консолидирован, потому что три компании занимают 90% рынка. В том числе почти 80% рынка занимают две компании».
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