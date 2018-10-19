Uber создаст сервис для временных подработок

Компания Uber решила вновь расширить направления бизнеса и создать сервис Uber Works, позволяющих искать сотрудников на временные работы. Об этом сообщает Financual Times со ссылкой на источники и подтверждает CNBC со ссылкой на собеседника, знакомого с проектом.

Сейчас новый сервис готовится к запуску, и Uber ищет новых сотрудников, которые занялись бы им. Запуск Uber Works планируется начать с Чикаго — именно там компания размещает объявления по поиску сотрудников на новый проект. Решение о запуске проекта вдали от штаб-квартиры компании в Силиконовой долины, полагает FT, было призвано сохранить его разработку втайне. От кандидатов в новую команду требуется «быть в контакте в периоды наибольшей востребованности продукта (зачастую по ночам, в праздники и выходные)».

Как уточняет FT, новый сервис должен свести на одной платформе потенциальных работодателей и временную рабочую силу (людей, готовых предложить услуги, к примеру, официантов и охранников). Таким образом, Uber намерен перенести в новый сервис испытанную компанией модель «использования по требованию». Для развития проекта планируется использовать уже имеющуюся у компании базу данных подрядчиков. Участие водителей Uber в новом сервисе, пишет FT, рассматривается как еще одна возможность их удержания в статусе партнеров компании, предоставляя им новую возможность для заработка.

FT и CNBC сходятся в том, что запуск нового проекта связан с готовящимся IPO Uber и призван продемонстрировать инвесторам гибкость бизнес-модели компании. Ранее Uber уже выходила за рамки сервиса по поиску такси — так, компании принадлежат такие сервисы, как Uber Freight, нацеленный на поиск машин для грузоперевозок, Uber Eats (поставки блюд из ресторанов и кафе по заказу) и ряд других проектов.

На IPO Uber может выйти уже в начале следующего года. По данным WSJ, финансовые конгломераты Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley уже провели первичную оценку рыночной стоимости компании. По мнению банков, стоимость Uber может оцениваться в $120 млрд.