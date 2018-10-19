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Высший антикоррупционный суд может заработать в марте 2019 года
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Высший антикоррупционный суд может заработать в марте 2019 года

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Заместитель госсекретаря США напомнила, чего в Америке ждут от Украины

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Заместитель госсекретаря США напомнила, чего в Америке ждут от Украины
Фото: Укринформ

Соединенные Штаты Америки ожидают, что Украина ускорит создание Антикоррупционного суда, поскольку без него борьба с коррупцией не будет иметь успеха. Об этом заместитель государственного секретаря США - руководитель Бюро Госдепартамента по вопросам противодействия международному наркотрафику и развитию правоохранительной системы Кирстен Мэдисон сказала на брифинге в НАБУ, сообщает Укринформ.

"Мы ожидаем усилий по внедрению реформы. Это независимые антикоррупционные институты, которые очень важны в этом процессе (борьбе с коррупцией - Ред). Принятие закона о Высшем антикоррупционном суда было важным этапом. Следующим шагом является создание полноценного функционального независимого и эффективного антикоррупционного суда в Украине, и мы ожидаем, что Украина сделает определенные шаги в этом направлении вскоре, как это было обещано", - сказала она.

Заместитель госсекретаря США подчеркнула, Украина для интеграции в Европу, привлечения инвестиций и развития своей экономики должна выполнить обязательства и искоренить коррупцию, которая противоречит принципам и признакам демократического общества. "Я считаю, что у народ Украины все еще высокие требования и ожидания от правительства. На основании того, что я увидела, перемены возможны", - сказала она.

В то же время Мэдисон признала, украинская власть прилагает значительные усилия в проведении реформ и преобразовании старой правоохранительной системы в современную и эффективную организацию, способную обеспечить безопасность граждан.

"Соединенные Штаты могут гордиться тем, что они стали частью таких преобразований", - добавила она.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд заработает не раньше марта следующего года.

коррупция, ВАСУ, Кирстен Мэдисон
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Пятница, 19 октября 2018
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