Кабмин изменил правила предоставления жилищных субсидий

По результатам первого этапа верификации субсидиантов правительство усовершенствовало условия оформления правительственной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующие изменения были внесены в Постановление КМУ №329 Кабинетом министров Украины, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины.

С 1 октября 2018 при расчете жилищной субсидии не учитываются в совокупном доходе уплаченные алименты и специальная бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота, которая в год составляет до 2500 гривен за голову.

Субсидию на общих основаниях могут получить те граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя.

Право на пособие от правительства имеют те семьи, отопительная, а не общая площадь жилья которых не превышает 120 кв. метров для квартиры и 200 кв. метров для индивидуального дома.

В случае, если член домохозяйства не имеет доходов, потому что находится в сложных жизненных обстоятельствах из-за болезни, или в составе домохозяйства есть трудоспособные алко- или наркозависимые (при наличии справки от врача), онкобольные (при наличии заключения ВКК), субсидию вправе назначить Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий.

На сверхурочную площадь, но не более 30% от нормы, имеют право граждане, которые получают пенсию по случаю потери кормильца, те, кто достиг пенсионного возраста получает пенсию по выслуге лет, а также те, кто получает государственную социальную помощь по инвалидности с детства и детям с инвалидностью.

Изменения также касаются уплаты обязательного платежа. С 1 октября 2018 если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа субсидиант имеет право платить только стоимость фактически потребленной услуги. Например, если размер обязательного платежа за определенную услуг составляет 200 гривен в месяц, но домохозяйство реально ее использовало только на 120 гривен, уплате подлежит фактический объем потребления, то есть 120 грн.

Без обязательной уплаты ЕСВ субсидию могут получить:

- Безработные в сельской местности, райцентре, поселках городского типа. Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий вправе принять положительное для заявителя решение.

- Безработные в городе при условии пребывания на учете в центре занятости

- Граждане, работающие за рубежом и платящие там ЕСВ, что подтверждается документально. Тогда субсидию в Украине домохозяйство, где зарегистрировано такое лицо, имеет возможность получить на общих условиях.

Если субсидия на новый год 2018-2019рр уже назначена, то ее размер на отопительный сезон управления социальной защиты населения в октябре рассчитает автоматически, без повторного обращения с документами.

Напомним, Кабмин на заседании в пятницу принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23,5%.