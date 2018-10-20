В Херсоне отменили региональный статус русского языка

Херсонский горсовет отменил предоставление русскому языку статуса регионального. Как сообщают «Херсонские вести», такое решение было принято в пятницу.
«За» проголосовали 33 из 38 депутатов горсовета. Не голосовали 3 члена фракции «Оппоблок» и один внефракционный депутат.
Статус регионального в Херсоне был предоставлен русскому языку 21 августа 2012 года. Областной совет принял подобное решение немного ранее — 17 августа.
Закон Украины об основах языковой политики был принят еще при каденции беглого экс-президента Виктора Януковича. Он предусматривал установление официального использования региональных языков в работе местных органов самоуправления.
28 февраля этого года Конституционный суд Украины своим решением отменил действие «языкового закона», признав его неконституционным.
В июле 2018 года Николаевский окружной административный суд признал недействительным решение облсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального.
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