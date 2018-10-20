Саудовская Аравия призналась в убийстве журналиста в своем консульстве

Саудовская Аравия признала смерть журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве страны в Стамбуле. Об этом сообщает государственный телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на генпрокурора страны.

Одновременно с признанием саудовские власти отправили в отставку высокопоставленного сотрудника разведки страны генерала Ахмеда Ассири. Он также лишен статуса советника королевского двора. Кроме того, уволен советник кронпринца Сауд аль-Кахтани.

Расследование гибели журналиста еще продолжается, эти результаты предварительные, заявил генпрокурор. Он уточил, что Хашкаджи был убит в результате ссоры с людьми, которых он встретил в консульстве. Генпрокурор не уточнил, кем были эти люди, но добавил, что по делу были задержаны 18 человек, являющихся подданными Саудовской Аравии.

Как отмечает телеканал со ссылкой на официальный источник, власти пообещали предпринять необходимые меры для установления всех обстоятельств гибели Джамаля Хашкаджи и обещают привлечь всех виновных к ответственности.

Эр-Рияд не остановится на отставке Ассири, сообщает Al Ekhbariya, кронпринц Мухаммед бен Салман возглавит межведомственный комитет, который займется реструктуризацией разведки страны.

Напомним, что журналист и оппозиционер власти Саудовской Аравии Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября, когда отправился в саудовское консульство в Стамбуле. Турция заявляла, что он был убит группой саудовцев, которые приехали в консульство незадолго до визита Хашкаджи. Эр-Рияд сначала отрицал все обвинения.

Пропажа журналиста и сообщения о причастности Эр-Рияда к его гибели вызвали резонанс в мире. Министр финансов США, глава МВФ и некоторые другие американские топ-менеджеры отказались от запланированных поездок в Саудовскую Аравию. Британская газета Independent вовсе сообщала, что в Лондоне начали готовиться к введению санкций. Введения ограничительных мер против саудитов не исключал и Дональд Трамп.

The New York Times писала, что турецкой стороне удалось установить связь между подозреваемыми в убийстве Хашкаджи и кронпринцем Саудовской Аравии. Позднее газета сообщила, что для того, чтобы отвести подозрения от наследного принца, Эр-Рияд обвинит в смерти журналиста именно Ахмеда Ассири.