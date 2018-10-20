Moody’s снизил рейтинг Италии

Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг Италии с Ваа2 на одну ступень до Ваа3. При этом прогноз остается стабильным, сообщило в субботу агентство ANSA.
Как уточняет агентство, решение о снижении рейтинга, указывающего на умеренные кредитные риски и определенные спекулятивные характеристики, продиктовано "изменением плана бюджета с заметным повышением дефицита". Кроме того Moody’s указывает, что меры итальянского правительства по обеспечению экономического роста малоубедительны.
В Италии такое суждение одного из трех крупнейших рейтинговых агентств было ожидаемо. Правительство направило в Брюссель проекта бюджета, где на 2019 год устанавливается дефицит на уровне 2,4%, что уже вызвало острую критику со стороны представителей Еврокомиссии, которые дали негативную оценку документу. В ЕК опасаются, что Италия увеличит свой и так рекордно высокий внешний долг, что представляет угрозу стабильности еврозоны.
Еврокомиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси, завершивший в пятницу визит в Рим, заявил, что ЕК может потребовать от итальянского правительства внесения изменений в бюджет, однако, как он уточнил, не имеет права заблокировать документ. В начале следующей недели Рим должен дать пояснения и ответить на претензии Брюсселя.
Moody’s указывает, что на данный момент риск выхода Италии из еврозоны низкий, однако может возрасти в случае обострения полемики между Римом и Брюсселем. Итальянское правительство в составе антисистемных "Движения "5 звезд" и "Лиги" уже дало понять, что не намерено вносить изменения в проект бюджета.
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