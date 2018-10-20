В Афганистане день выборов – десятки погибших и раненых

По меньшей мере 15 человек погибли, более 110 получили ранения в результате нападений, совершенных в субботу на проходящих в Афганистане парламентских выборах. Об этом сообщило агентство Pajhwok на странице в Twitter.
Государственное агентство при этом не уточняет, о каких нападениях идет речь.
По данным СМИ, по меньшей мере десять человек погибли, десятки пострадали в результате взрыва. По данным издания, взрыв в Кабуле устроил террорист-смертник. Где именно произошел инцидент, не уточняется.
Ранее сообщалось о серии взрывов вблизи избирательных участков в столице Афганистана, в результате чего погибли три человека.
Участки открылись в субботу в 32 провинциях Афганистана, граждане выбирают депутатов Народной палаты (нижняя палата) Национальной ассамблеи страны. В день выборов защиту избирателей обеспечивают более 70 тыс. сотрудников МВД и военнослужащих. Силовые структуры переведены в повышенную боеготовность в связи с угрозами со стороны радикального движения «Талибан», выступающего против проведения выборов.
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