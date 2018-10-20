Продажи марихуаны в Канаде в первый день составили не менее $1,4 млн

Выручка от продажи марихуаны в первый день после того, как этот легкий наркотик был легализован в Канаде, составила не менее 1,8 млн канадских долларов ($1,4 млн). Об этом в пятницу сообщил телеканал Global News.
По его данным, информацию о продажах каннабиса за 17 октября предоставили только ретейлеры из провинций Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда. Остальные восемь регионов Канады пока не стали разглашать эти цифры. Согласно только озвученным данным, в первый день старта розничных и онлайн-продаж канадцы купили марихуаны на сумму, превышающую 1,8 млн канадских долларов. Лидерами списка стали Альберта — 730 тыс. канадских долларов ($560 тыс.) и Новая Шотландия — 660 тыс. канадских долларов ($505 тыс.).
Напомним, что в конце июня Сенат (верхняя палата парламента) Канады окончательно одобрил законопроект о легализации марихуаны в рекреационных целях. Как сообщил тогда канадский премьер-министр Джастин Трюдо, употребление этого наркотика станет законным с 17 октября. В итоге в среду страна стала первой среди государств Группы семи (G7) и второй в мире после Уругвая (легализовал в 2013 году), которая перевела этот легкий наркотик в легальное поле, разрешив его продажу, хранение и выращивание.
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