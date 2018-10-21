Патриарх Варфоломей встретился с детьми погибших на Донбассе военнослужащих ВСУ

Вселенський Патріарх Варфоломій зустрівся з укр. дітьми, батьки яких загинули на Донбасі, захищаючи нашу землю. По-батьківськи тепла та приємна зустріч. І звичайно, кожна дитина отримала від Його Всесвятості подарунок. pic.twitter.com/tmrB1hW7gw— Oleksandr Gaman (@GamanOleksandr) 21 октября 2018 г.
Вселенский патриарх Варфоломей встретился с украинскими детьми, родители которых погибли на Донбассе. Об этом в Twitter сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман.
«Вселенский патриарх Варфоломей встретился с украинскими детьми, родители которых погибли на Донбассе, защищая нашу землю. По-отечески теплая и приятная встреча. И конечно, каждый ребенок получил от Его Святейшества подарок», — написал дипломат.
Также Аман опубликовал видео этой встречи в Стамбуле.
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