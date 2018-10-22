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Порошенко назвал цену дешевого газа

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Порошенко назвал цену дешевого газа

Президент Украины Петр Порошенко призвал соотечественников не верить популистам, которые обещают снижение цены на природный газ, сообщает сайт главы государства.

«Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились, — в шесть раз, снизить цену. Это можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу», — заявил Порошенко во время встречи с коллективом Счетной палаты Украины в понедельник в Киеве.

Глава государства подчеркнул, что не позволит ни при каких обстоятельствах вернуть Украину «в газовую кабалу» Российской Федерации.

«Едва-едва выбрались из этой кабалы и сейчас снова пытаются туда вернуть. Развернуть страну в так называемый „русский мир“ я не позволю ни при каких обстоятельствах. Советую меньше слушать сладкие голоса псевдозащитников. Почему? Потому что меда в них много, правды — мало, или, может, и вовсе нет», — сказал Порошенко.

Комментируя ситуацию, сложившуюся с государственным гарантированным долгом, президент сказал: «А больше нахватались кредитов именно те политические силы, которые сегодня громче всех защищают простой народ. $54 миллиарда — вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние „правдоборцы“ в 2007-2013 годах, когда были властью соответствующие политические силы. Теперь за ними кто-то должен убрать, извините отдать».

Порошенко также напомнил об обещаниях и взятых на себя властями Украины в свое время обязательствах уровнять внутренние цены на газ с импортной.

«Не лишним будет напомнить, что обязательства уравнять внутренние цены на газ с ценой импортного газа Украина взяла, когда Гройсман (нынешний премьер-министр Украины Владимир Гройсман — Ред.) еще был мэром Винницы. Соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября 2008 года. Фонд тогда возглавлял Доминик Стросс-Канн, а кто в то время был премьер-министром — очень легко заглянуть в „Википедию“. Но кто бы ни был — подобные обязательства носят не персональный, а международно-правовой характер. Хотя обязательства и деньги брали одни, а возвращать деньги должны другие», — констатировал президент.

Говоря о принятом Кабинетом министров Украины решении о повышении с 1 ноября 2018г цен на природный газ для населения и ТКЭ на 23,5%, глава государства отметил, что оно имеет не только социально-экономическую, но и стратегическую геополитическую составляющую: продолжение сотрудничества с МВФ позволяет не только сохранить макроэкономическую стабильность и стабильность курса гривни, но и закрепить энергетическую независимость Украины от Москвы.

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Как сообщалось, 19 октября 2018 года Кабинет министров принял решение о повышении с 1 ноября цен на природный газ для населения и ТКЭ на 23,5%.

В это же день стало известно, что МВФ и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политике stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

«Новая программа stand-by с запрошенным доступом к SDR2,8 млрд (эквивалент $3,9 млрд) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году», — говорится в сообщении МВФ.

газ, Петр Порошенко, цена на газ
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