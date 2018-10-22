В «Укрзализнице» показали новый экспресс Киев-Борисполь

Фото нового поезда «Укрзализныци», который будет ходить в аэропорт «Борисполь» опубликовал на своей странице в Фейсбук глава компании Евгений Кравцов.

Транспортное средство окрашено в белый, желтый и синий цвет.

Напомним, в аэропорту «Борисполь» железнодорожники уже построили две платформы с пандусами, откуда будут отправляться, и куда будут прибывать рельсобусы, которые свяжут воздушную гавань с Центральным железнодорожным вокзалом Киева.

Строительство скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом «Борисполь» будет завершено до 1 декабря.

Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала «Киев-Пассажирский», через станцию «Выдубичи» до терминала D аэропорта «Борисполь». Расчетное время в пути — 35 минут.