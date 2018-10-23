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Возле дома Сороса в США нашли бомбу

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Возле дома Сороса в США нашли бомбу

Неизвестный заложил бомбу близ дома миллиардера Джорджа Сороса в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление представителя полиции.

Взрывное устройство было заложено в почтовый ящик дома миллиардера. Его обнаружил один из служащих резиденции Сороса. Открыв пакет, вынутый из почтового ящика, он увидел подозрительный предмет, отнес на безопасное расстояние к деревьям и вызвал сотрудников правопорядка. Вслед за этим саперы подорвали опасную находку.

Согласно заявлению полиции расследование дела было передано в ФБР. Как отмечает The New York Times, Сорос неоднократно получал угрозы от праворадикальных активистов и организаций.

По оценкам журнала Forbes, состояние 88-летнего Джорджа Сороса достигает $8,3 млрд. Это позволяет ему занимать 190-ю строчку в списке богатейших людей мира и находиться на 60-м месте среди богатейших американцев.

Сорос, родившийся в 1930 году в Будапеште, после переезда в США занялся финансовой деятельностью. Успешные вложения позволили ему скопить крупное состояние. Хедж-фондом и деньгами клиентов он управлял с 1969 по 2011 год, после чего сконцентрировался на благотворительности. Одним из наиболее известных проектов миллиардера стала сеть Фонда Сороса и институт «Открытое общество», которые действуют более чем в 30 странах мира: в прошлом году он перевел этим организациям $17 млрд. Фонд Сороса поддерживает образовательные, гражданские и культурные инициативы.

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Вместе с тем фонд зачастую обвиняются в попытках участия в политической деятельности. Помимо России с аналогичными обвинениями Сорос сталкивается и на Западе. Так, в начале октября Трамп обвинил миллиардера в финансировании протестов против выдвинутого им кандидата в верховные судьи. До этого Фонд Сороса был вынужден закрыть представительство в Венгрии, на родине миллиардера. Власти страны обвинили организацию в том, что она, оказывая поддержку нелегальным мигрантам, тем самым способствовала их наплыву. В июне правительство Венгрии приняло пакет законов, получивший название «Стоп Сорос». Он вводит уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам со стороны НКО.

Джордж Сорос
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