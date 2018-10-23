В Южной Азии бум инвестиций - туда переносят производство из Китая

Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Малайзия и другие страны региона смогли привлечь инвесторов на волне торговой войны Китая с США. Заводы в этих странах построили Harley Davidson, Panasonic и другие крупные компании
Страны юго-восточной Азии привлекли рекордный объем иностранных инвестиций благодаря торговой войне Китая и США, сообщает Bloomberg. Основными бенефициарами выступили Таиланд, Вьетнам и Филиппины.
Торговая война подразумевает введение заградительных пошлин на товары из Китая, экспортируемые в Соединенные Штаты. Это делает невыгодным производство на территории КНР. По логике президента США Дональда Трампа, введенные пошлины должны стимулировать бизнес открывать предприятия в Америке. Вместо этого бизнес решил строить фабрики в юго-восточной Азии, сказано в статье.
В первом полугодии 2018 года совокупный объем иностранных инвестиций в экономику Таиланда вырос на 53% и достиг $7,6 млрд. На Филиппинах этот показатель вырос в шесть раз — со $144 млн до $861 млн. По словам экономистов Maybank Чуа Хак Бина и Ли Чжу Е, в первую очередь инвесторов привлекли отрасли потребительских товаров, автомобильных комплектующих и химическое производство.
По итогам девяти месяцев 2018 года совокупный объем продукции, выпущенный во Вьетнаме, вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время инвесторы вложили в местное производство $1,2 млрд. Самым крупным проектом стал завод по изготовлению полиэтилена южнокорейской компании Hyosung Corp.
Согласно исследованию Американской торговой палаты в Китае, одна треть американских компаний, работающих в КНР, рассматривает возможность переноса своих производственных площадок в другую страну. «Существующие торговые противоречия только усиливают уже существующий тренд, — заявил старший экономист Natixis Asia в Гонконге Тринх Нгуен. — Юго-восточная Азия — это растущий рынок сам по себе. А еще здесь низкая себестоимость продукции, либеральные правила торговли и никаких геополитических рисков».
Среди последних компаний, которые перенесли производство в юго-восточную Азию, Bloomberg назвал бренд мотоциклов Harley Davidson (завод в Таиланде), поставщика бытовой электроники Panasonic (закрыл завод в США ради фабрики в Малайзии), производителя обуви и аксессуаров Steven Madden (перенес предприятие из Китая в Камбоджу) и компанию Kayamatics, которая занимается интернетом вещей. Сейчас у этой фирмы два завода в Китае, но в ближайшее время она откроет две производственные линии в Малайзии.
Поставщик деталей для Apple, компания Delta Electronics, готова потратить $2,1 млрд на приобретение завода в Таиланде, чтобы наладить там изготовление комплектующих. Фирма Merry Electronics, собирающая наушники по заказу Bose и других известных марок, также намерена перенести часть своего производства из южного Китая в Таиланд.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016