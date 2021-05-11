Вьетнам с начала года уже привлек свыше $12,2 млрд иностранных инвестиций

Объем иностранных инвестиций, привлеченных Вьетнамом за первые четыре месяца текущего года, составил $12,25 млрд, незначительно снизившись из-за пандемии на $0,8 млрд (на 0,7%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Государственного статистического управления (ГСУ) страны.
Согласно данным ведомства, порядка $8,4 млрд зарубежного капитала было вложено в реализацию во Вьетнаме 451 нового проекта. Одновременно местные власти выдали иностранным предпринимателям разрешения на увеличение капитала в 263 действующих проектах на сумму более $2,7 млрд. Еще примерно $1,04 млрд инвесторы потратили на приобретение долей в работающем вьетнамском бизнесе.
Самым крупным иностранным донором среди 67 стран и территорий, осуществлявших финансовые вливания во вьетнамскую экономику с начала 2021 года, ГСУ назвало Сингапур. Ему принадлежит $4,85 млрд вложений (около 39,6% от общего инвестиционного капитала, полученного Вьетнамом в январе — апреле). За Сингапуром следуют Япония и Республика Корея. Они инвестировали в экономику Вьетнама $2,51 млрд (20,5% от общего объема инвестиций) и $1,48 млрд (12,1%) соответственно.
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