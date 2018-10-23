Стало известно, сколько Финляндия потратила на саммит Трамп-Путин

Российско-американский саммит с участием Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки обошелся национальному бюджету Финляндии в 5,7 миллиона евро, следует из поправок в бюджет страны на 2018 год. Документ размещён на сайте правительства.
Напомним, что в Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.
«Всего приблизительно 5,7 миллиона евро требуется на покрытие затрат полиции, Пограничной охраны, Сил обороны, Министерства иностранных дел для (покрытия расходов) организации встречи Путина и Трампа в Хельсинки», — говорится в документе.
Финские СМИ отмечают, что это не все расходы страны в связи с российско-американским саммитом. Около 250 тысяч евро затратила на проведение этой встречи канцелярия президента Финляндии, однако поправок в бюджете на возмещение этих средств нет.
Впрочем, в Финляндии остались довольны прошедшим саммитом и считают расходы на его проведение оправданными. Ранее в мэрии Хельсинки сообщали, что увеличение количества упоминаний финской столицы — Хельсинки, а также нейтральный или позитивный тон публикаций в мировых средствах массовой информации во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля в Финляндии оценивается примерно в 3,2 миллиарда евро.
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