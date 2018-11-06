В честь встречи Трампа и Путина выпустили монету с ошибками

Магазин сувениров при Белом доме выставил на продажу памятный знак в честь состоявшейся в июле встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Сувенир можно увидеть на официальном сайте магазина в интернете. Это монета с изображениями и надписями, русские версии которых содержат орфографические ошибки.

На лицевой стороне сувенирной монеты изображены портреты президентов США и России, гербы двух стран и их названия на английском языке — «Соединенные Штаты» и «Российская Федерация». Там же отчеканены слова американского лидера на английском: «Прошлое не должно определять наше будущее» и дата, когда эта фраза была произнесена — 12 июня 2018 года. Все надписи на английском выполнены без ошибок.

На обратной стороне изображен кафедральный собор святого Николая в Хельсинки, голубь мира с оливковой ветвью, дата встречи — 16 июля 2018 года, а также отчеканены несколько фраз на английском языке (без ошибок) и на русском — с ошибками в трех случаях. В русскоязычном варианте эти фразы выглядят так: «Ддипломатическая история», «Новое поколение», «Новое эра», «Новое лидерство», «Новая надежда» и «Хельпинский саммит».

Стоимость памятного знака составляет $100.

Напмоним, что 16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа.