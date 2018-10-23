США пообещали докопаться до истины в деле убитого журналиста

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи не останется без ответа со стороны Соединенных Штатов.
Об этом заявил во вторник вице-президент США Майкл Пенс на конференции в Вашингтоне, организованной газетой The Washington Post.
«Я хочу заверить всех здесь и заверить американский народ в том, что мы докопаемся до истины, выясним все относительно этого жестокого убийства журналиста, невинного человека, диссидента. Это не останется без ответа со стороны США, а также, как я ожидаю, без международного ответа», — сказал он.
«Однако, мы хотим узнать, что в действительности произошло. Президент Трамп ясно дал понять, что мы задействуем все ресурсы нашей разведки и будем сотрудничать с представителями разведки Турции, и мы будем взаимодействовать с Саудовской Аравией, с другими странами мира, будем выяснять факты и затем будут приняты решения», — сказал Пенс.
«Будут ли введены санкции или будут ли приняты какие-то другие меры — это решение будет принято президентом США», — подчеркнул он.
Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате случайного конфликта, однако не привели подробностей инцидента.
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