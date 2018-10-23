ГПУ вскрыла нарушений при растаможке автомобилей на 7 миллиардов

На территорию Украины по поддельным документам были ввезены и растаможены более тысячи транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По информации ГПУ, в ходе следствия были добыты доказательства, которые подтверждают схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями-импортерами транспортных средств, в которой были задействованы должностные лица таможенных органов ГФС Украины, субъекты хозяйственной деятельности, а также предприятия реального сектора экономики.

Как сообщили в ведомстве, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам незаконного ввоза на таможенную территорию Украины более тысячи транспортных средств (в том числе автобусы, грузовые автомобили, сельскохозяйственная техника), которые были растаможены по поддельным документам, что нанесло ущерб государственным интересам на сумму свыше 7 млрд гривен.

Подозреваемые были задержаны 19 октября (в порядке статьи 208 УПК Украины); их причастность к совершению преступлений доказана, решается вопрос об избрании меры пресечения.