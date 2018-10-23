В Apple рассказали, что значат буквы в названиях моделей iPhone

Вице-президент по маркетингу компании Apple Фил Шиллер заявил, что буквы в названиях последних моделей айфонов — XS и XR — не значат ничего. Об этом он рассказал изданию Engadget.

«Я люблю машины и вещи, у которых есть скорость, а R и S — это буквы, которые используются в названиях спорткаров, которые действительно уникальны», — выразил он личное видение.

Издание The Verge вспомнило, что Apple давала объяснения названиям своих моделей всего несколько раз. На презентации iPhone 3GS в 2009 году Шиллер заявил, что буква S означает «speed» («скорость»).

После выхода в 2011 году iPhone 4S, впервые оснащенного голосовым помощником Siri, гендиректор Apple Тим Кук сказал, что на этот раз S расшифровывается как Siri.

Для моделей 5C, 5S и 6S Apple не предлагала никаких объяснений.

Буквы в названии вышедшего в 2016 году iPhone SE снова расшифровал Фил Шиллер — они означают «Special Edition» («специальная версия»).

Напомним, Apple представит новые версии персонального компьютера Mac и планшета iPad 30 октября в Нью-Йорке.