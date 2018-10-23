Украинцы стали активнее покупать электромобили

Регистрации электромобилей в Украине в январе-сентябре 2018 года выросли на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 3798 ед., что также на 533 шт. больше, чем за весь 2017 год, сообщает Федерация работодателей автомобильной отрасли Украины (ФРАО) на основе анализа данных МВД.

Согласно их информации, в эту цифру вошли первичные и вторичные регистрации электромобилей, а также ввезенные из-за границы авто (по удостоверению таможни или ГТД), тогда как перерегистрации и временные регистрации в статистику не входят.

В общем количестве регистраций на долю первичных приходится 35,5%, или 1348 авто (за 9 мес. 2017 года — 36,1%, или 891 авто). Вторичные регистрации составили 2287 ед. (60,2%) против 1325 ед. (53,7%), ввезенные из-за рубежа — 163 ед. (4,3%) против 251 ед. (10,2%) годом ранее.

«И если в первом квартале количество регистраций автомобилей с электроприводом почти не выросло, то во втором и третьем кварталах украинцы стали активно использовать льготные условия ввоза электромобилей», — констатирует ФРАО.

Напомним, что с 1 января 2018 года сроком на год отменен НДС и акциз на импорт электрокаров, а ввозная пошлина не уплачивается при их ввозе с 2016 года.

«Таким образом, третий квартал показал прирост 40% по сравнению со вторым и 117% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. При условии сохранения таких темпов роста, в четвертом квартале количество регистраций может впервые превысить 2 тыс. ед.», — констатируют в Федерации.

Пятерка лидеров по количеству регистраций электромобилей осталась неизменной: на первом месте с большим отрывом держится Nissan (2492 ед., или 65,6% всех регистраций), следом идут Tesla (267 ед., 7% всех регистраций) и BMW (251 ед., 6,6% всех регистраций). На четвертом месте — Renault (138 авто, или 3,6%), пятое занимает Mercedes-Benz (121 авто, или 3,2%).