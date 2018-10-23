Трамп отравил в Турцию главу ЦРУ, чтобы узнать правду об убийстве журналиста

Глава ЦРУ Джина Хаспел уже находится в Турции для получения данных об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, собщает Washington Post.
По его словам, президент США Дональд Трамп сомневается в достоверности предоставленной Эр-Риядом информации об инциденте и решил послать для ее уточнения в регион госсекретаря Майка Помпео и директора ЦРУ Хаспел. «Сейчас в Турции находится глава ЦРУ, который знакомится с уликами», — сказал Пенс.
Он отметил, что по итогам установленных Хаспел фактов руководство США будет принимать конкретные решения по убийству Хашкаджи. Тем не менее в Вашингтоне в любом случае будут «требовать, чтобы виновные понесли наказание».
О том, что глава ЦРУ Хаспел вылетела в Турцию, стало известно в ночь на 23 октября.
Напомним, журналист Джамаль Хашкаджи погиб на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти заявили о причастности 15 разведчиков Эр-Рияда к убийству. Саудовская Аравия отказывалась признать гибель Хашкаджи до 20 октября. Тело журналиста до сих пор не найдено. Лидер турецкой партии «Ватан» Догу Перинджек утверждал, что его фрагменты обнаружили в колодце.
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