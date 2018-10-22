Плакат с рекламой обратного рейса «Титаника» продали с аукциона

Уникальный плакат с рекламой обратного рейса «Титаника» из Нью-Йорка в Европу ушел с молотка на аукционе в Англии за 62 тыс. фунтов стерлингов (более $80 тыс.). Эта реликвия, согласно сообщению аукционной компании Henry Aldridge & Son, избежала участи многих других подобных афиш, уничтоженных после гибели пассажирского корабля в Атлантике, и была вывешена в Нью-Йорке.

По словам аукционера Эндрю Олдриджа, этот постер «один из редчайших», оставшихся после трагедии, вызвал интерес во всем мире, и итоговая цена «отражает неутихающий интерес к истории «Титаника». Плакат с изображением кают и самого трехвинтового лайнера водоизмещением 45 тыс. тонн был продан коллекционеру, имя которого не оглашалось.

Пара латунных табличек со спасательных шлюпок корабля была приобретена на этом же аукционе за 86 тыс. фунтов ($112 тыс.). Стоимость золотых карманных часов — подарка трех вдов с «Титаника» своему спасителю сэру Артуру Рострону, капитану королевского почтового судна «Карпатия», которое первым пришло к месту трагедии, достигла 68 тыс. фунтов ($88,8 тыс.), сообщает вещательная корпорация BBC.

«Титаник» отправился в свой первый и последний рейс из английского Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут. В результате крушения погибли около 1,5 тыс. человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.