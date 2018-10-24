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Большинство украинцев считают положительным влияние Запада на Украину

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Большинство украинцев считают положительным влияние Запада на Украину

Более половины граждан Украины считают положительным влияние Европейского союза на страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

Влияние на Украину Евросоюза большинство опрошенных (55%) определили как положительное; негативным такое влияние считают 29%.

Наиболее положительно оценивают влияние ЕС в Западном (78% положительных оценок) и Центральном (51% положительных оценок) регионах. На Востоке соотношение положительных и отрицательных оценок является примерно одинаковым (42% и 41%), тогда как на юге имеет место преобладание негативного видения (48% против 30% положительных оценок).

Среди субъектов наиболее значимых внешних воздействий на Украину опрошенные отмечали главным образом США (54%) и ЕС (46%); еще 39% считают, что к числу самых влиятельных субъектов относятся Россия, а 29% - МВФ.

Мысли о существовании мощного влияния США более распространены на Востоке (70%) и на юге (60%), тогда как относительно меньше всего - на Западе (40%). Относительно представлений об определяющем влиянии на нашу страну России соотношение обратное: более распространенными такие представления есть в западном и центральном регионах (40-45% упоминаний), а менее распространенными - на Юге и Востоке (33-34%).

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В целом положительная оценка влияния на нашу страну со стороны США также преобладает над отрицательной (44% против 36%). И в этом вопросе имеют место заметные региональные различия: положительные оценки влияния США дали 68% жителей Запада, 48% - Центра, 27% - Востока и 23% - Юга.

Влияние России подавляющее большинство опрошенных (75%) охарактеризовала как негативное, и лишь 8% считают его полезным для Украины.

евроинтеграция, опрос
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