Путин заговорил о новой гонке вооружений

Президент России Владимир Путин заявил о возможной гонке вооружений, если Вашингтон решит отказаться от всех договоров в этой сфере.
«Проблема возникла не вчера и не три дня назад, когда президент США объявил об этом. Если вы обратили внимание, а мы обратили внимание: конгресс США уже включил расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ракетам средней и меньшей дальности», — заявил президент на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским премьером Джузеппе Конте. Трансляцию выступления президента России вел канал «Россия 24»
Путин отметил, что Россию беспокоит ликвидация договора об ограничении систем ПРО.
«Теперь речь идет о договоре РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. — РБК), непонятна судьба СНВ-3, если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере по контролю за вооружением. Не остается ничего, кроме гонки вооружений», — подчеркнул Путин.
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