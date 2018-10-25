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Британские спецслужбы взломали бельгийского оператора связи

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Британские спецслужбы взломали бельгийского оператора связи

Федеральная прокуратура Бельгии подтвердила факт проведения британскими спецслужбами в 2013 году полномасштабной операции по взлому крупнейшего бельгийского оператора связи Belgacom с целью перехвата сообщений европейских чиновников и дипломатов в Брюсселе в 2010-2013 годах. Как сообщила в четверг бельгийская газета Standaard, об этом говорится в конфиденциальном отчете, подготовленном Федеральной прокуратурой для Совета национальной безопасности королевства.

Согласно полученной журналистами информации, операция по взлому и системному перехвату информации Belgacom под кодовым названием «Социалист» (в этот период у власти в Бельгии была Социалистическая партия) осуществлялась Центром правительственной связи Великобритании (GCHQ), в функции которого входит электронная разведка и кибербезопасность. Британская сторона отказалась предоставлять Бельгии любую информацию об этом деле, отмечает газета.

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Об операции «Социалист» впервые сообщил бывший сотрудник американских служб кибершпионажа Эдвард Сноуден, который, в частности, обнародовал материалы о существовании разветвленной системы наблюдения спецслужбами США и Великобритании за институтами Евросоюза в Брюсселе, европейскими чиновниками и дипломатами, а также министрами и главами европейских государств.

Великобритания, Бельгия, спецслужбы, Belgacom
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