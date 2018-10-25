Порошенко встретился с предшественниками – Януковича не пригласили

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со своими предшественниками — Леонидом Кравчуком (президент Украины в 1991-1994 годах), Леонидом Кучмой (президент в 1994-2005 годах) и Виктором Ющенко (президент Украины в 2005-2010 годах), в ходе которой обсудил с ними, в частности, пути достижения мира на востоке страны.

«Во время встречи состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего развития Украинского государства, прекращения российской агрессии на Донбассе и достижения мира», — сообщается на официальном сайте главы государства в четверг.

Он отметил важную роль трех экс-президентов в становлении украинского государства.

Петр Порошенко также передал им отличия президента Украины — юбилейную медаль «25 лет независимости Украины», которой они были награждены в 2016 году к 25-й годовщине независимости Украины.